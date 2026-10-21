Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
|Quartalsausblick
|
21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Deutsche Telekom mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Deutsche Telekom wird voraussichtlich am 05.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,611 EUR gegenüber 0,500 EUR im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Plus von 5,67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 30,58 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 28,94 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 18 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,26 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,97 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt von insgesamt 123,19 Milliarden EUR aus im Gegensatz zu 119,08 Milliarden EUR Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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