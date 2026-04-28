Deutsche Telekom Aktie

Deutsche Telekom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Zahlen im Fokus 28.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Deutsche Telekom präsentiert Quartalsergebnisse

Erste Schätzungen: Deutsche Telekom präsentiert Quartalsergebnisse

Deutsche Telekom gewährt einen Blick in die Bücher – die Analysten-Prognosen.

Deutsche Telekom veröffentlicht voraussichtlich am 13.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

3 Analysten schätzen, dass Deutsche Telekom für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,462 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,580 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 29,68 Milliarden EUR – ein Minus von 0,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Telekom 29,76 Milliarden EUR erwirtschaften konnte.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,19 EUR, wohingegen im Vorjahr noch 1,97 EUR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 12 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 122,15 Milliarden EUR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 119,08 Milliarden EUR waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Deutsche Telekom AG

mehr Nachrichten