Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
|Zahlen im Fokus
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28.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Deutsche Telekom präsentiert Quartalsergebnisse
Deutsche Telekom veröffentlicht voraussichtlich am 13.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
3 Analysten schätzen, dass Deutsche Telekom für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,462 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,580 EUR je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 29,68 Milliarden EUR – ein Minus von 0,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Telekom 29,76 Milliarden EUR erwirtschaften konnte.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,19 EUR, wohingegen im Vorjahr noch 1,97 EUR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 12 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 122,15 Milliarden EUR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 119,08 Milliarden EUR waren.
Redaktion finanzen.at
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