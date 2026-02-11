Erste Schätzungen: Deutsche Telekom vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Deutsche Telekom wird voraussichtlich am 26.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,511 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,910 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 12,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 37,09 Milliarden USD gegenüber 32,99 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 13 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,33 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 2,46 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich auf 138,87 Milliarden USD, gegenüber 125,23 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

