Erste Schätzungen: Deutsche Telekom zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Deutsche Telekom wird voraussichtlich am 06.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,647 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 6,07 Prozent erhöht. Damals waren 0,610 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 5,96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 32,50 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 34,43 Milliarden USD aus.

Die Schätzungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,56 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,22 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 11 Analysten von durchschnittlich 141,25 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 134,39 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at