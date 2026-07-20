Devon Energy Aktie
WKN: 925345 / ISIN: US25179M1036
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20.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Devon Energy stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Devon Energy lädt voraussichtlich am 04.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Schätzungen von 24 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,43 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Devon Energy ein EPS von 1,41 USD je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Devon Energy in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 46,53 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 18 Analysten durchschnittlich bei 5,93 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 4,05 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 26 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,91 USD, wohingegen im Vorjahr noch 4,17 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 19 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 22,76 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 17,13 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
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