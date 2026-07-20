Devon Energy Aktie

Devon Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 925345 / ISIN: US25179M1036

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
20.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Devon Energy stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Devon Energy lädt voraussichtlich am 04.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 24 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,43 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Devon Energy ein EPS von 1,41 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Devon Energy in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 46,53 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 18 Analysten durchschnittlich bei 5,93 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 4,05 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 26 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,91 USD, wohingegen im Vorjahr noch 4,17 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 19 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 22,76 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 17,13 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Devon Energy Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu Devon Energy Corp.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Devon Energy Corp. 38,26 1,65% Devon Energy Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 29: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
19.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 29
18.07.26 KW 29: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.07.26 KW 29: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX beendet Handel leichter -- Wall Street schließt schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten im Freitagshandel abwärts. Die Wall Street notierte mit negativen Vorzeichen. Asiens Börsen zeigten sich am Freitag in Rot.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen