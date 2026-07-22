Erste Schätzungen: DeVry Education Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

DeVry Education Group lädt voraussichtlich am 06.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,92 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,44 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 6,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 457,1 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 486,6 Millionen USD aus.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 8,06 USD, gegenüber 6,18 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 1,94 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 1,79 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at