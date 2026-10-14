Erste Schätzungen: DeVry Education Group präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

DeVry Education Group wird voraussichtlich am 29.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,83 USD gegenüber 1,67 USD im Vorjahresquartal.

4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 488,5 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 5,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 462,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 9,05 USD je Aktie, gegenüber 7,04 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 2,07 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 1,95 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at