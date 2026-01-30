Erste Schätzungen: Devyani International präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Devyani International präsentiert in der voraussichtlich am 14.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

7 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,010 INR aus. Im Vorjahresquartal waren 0,000 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 16 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 12,49 Prozent auf 14,56 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Devyani International noch 12,94 Milliarden INR umgesetzt.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 19 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,056 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,080 INR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 21 Analysten im Schnitt von insgesamt 56,25 Milliarden INR aus im Gegensatz zu 49,38 Milliarden INR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at