Erste Schätzungen: Devyser Diagnostics Registered legt Quartalsergebnis vor

Devyser Diagnostics Registered stellt voraussichtlich am 27.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

3 Analysten schätzen, dass Devyser Diagnostics Registered für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,133 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,240 SEK je Aktie erwirtschaftet.

3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 16,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 54,8 Millionen SEK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 63,6 Millionen SEK aus.

3 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,43 SEK je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,510 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 305,0 Millionen SEK, gegenüber 250,5 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at