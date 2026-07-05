Devyser Diagnostics AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A3C811 / ISIN: SE0016588867
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05.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Devyser Diagnostics Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Devyser Diagnostics Registered lädt voraussichtlich am 20.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,680 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Devyser Diagnostics Registered 0,080 SEK je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 77,9 Millionen SEK aus – das entspräche einem Plus von 15,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 67,4 Millionen SEK in den Büchern standen.
Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,45 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,510 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 300,7 Millionen SEK, gegenüber 250,5 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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