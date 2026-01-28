Devyser Diagnostics AB Registered Shs Aktie

Devyser Diagnostics AB Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C811 / ISIN: SE0016588867

28.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Devyser Diagnostics Registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Devyser Diagnostics Registered wird voraussichtlich am 12.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten schätzen, dass Devyser Diagnostics Registered für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,420 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,190 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll Devyser Diagnostics Registered 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 76,1 Millionen SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 18,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Devyser Diagnostics Registered 64,2 Millionen SEK umsetzen können.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,833 SEK aus, während im Fiskalvorjahr -3,750 SEK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 254,8 Millionen SEK in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 216,9 Millionen SEK.

Redaktion finanzen.at

