DexCom Aktie
WKN: A0D9T1 / ISIN: US2521311074
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15.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: DexCom informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
DexCom lädt voraussichtlich am 30.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.
Im Schnitt gehen 24 Analysten von einem Gewinn von 0,466 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,270 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 24 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 13,39 Prozent auf 1,17 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte DexCom noch 1,04 Milliarden USD umgesetzt.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 26 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,49 USD aus. Im Vorjahr waren 2,09 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 25 Analysten im Durchschnitt 5,23 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 4,66 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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