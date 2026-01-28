Erste Schätzungen: DexCom öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

DexCom präsentiert voraussichtlich am 12.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

25 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,649 USD gegenüber 0,380 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 24 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 11,94 Prozent auf 1,25 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte DexCom noch 1,11 Milliarden USD umgesetzt.

Der Ausblick von 26 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,06 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,42 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 27 Analysten auf durchschnittlich 4,65 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 4,03 Milliarden USD in den Büchern standen.

