Erste Schätzungen: DexCom veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

DexCom präsentiert in der voraussichtlich am 30.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Die Schätzungen von 24 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,609 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte DexCom 0,450 USD je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal soll DexCom im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1,29 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 25 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,16 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 11,51 Prozent gesteigert.

Die Prognosen von 27 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,59 USD, gegenüber 2,09 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 26 Analysten durchschnittlich 5,22 Milliarden USD im Vergleich zu 4,66 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at