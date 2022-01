Erste Schätzungen: Dexerials öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Dexerials lässt sich voraussichtlich am 02.02.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Dexerials die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 92,10 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 32,95 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 40,93 Prozent auf 26,00 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Dexerials noch 18,45 Milliarden JPY umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 228,21 JPY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 87,60 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 88,40 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 65,83 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at