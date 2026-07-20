Erste Schätzungen: Dexterra Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Dexterra Group wird voraussichtlich am 04.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,161 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Dexterra Group 0,190 CAD je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 271,7 Millionen CAD – ein Plus von 8,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Dexterra Group 249,3 Millionen CAD erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,812 CAD, gegenüber 0,650 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 1,14 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,04 Milliarden CAD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at