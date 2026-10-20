Erste Schätzungen: Dexterra Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Dexterra Group wird voraussichtlich am 04.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,222 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,210 CAD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz gehen 7 Analysten von einem Zuwachs von 8,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 305,6 Millionen CAD gegenüber 281,2 Millionen CAD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,791 CAD, gegenüber 0,650 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 1,14 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,04 Milliarden CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at