Dexterra Group Aktie
WKN DE: A2QHMP / ISIN: CA2523711091
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Dexterra Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Dexterra Group wird voraussichtlich am 04.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,222 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,210 CAD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz gehen 7 Analysten von einem Zuwachs von 8,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 305,6 Millionen CAD gegenüber 281,2 Millionen CAD im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,791 CAD, gegenüber 0,650 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 1,14 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,04 Milliarden CAD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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