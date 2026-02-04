Erste Schätzungen: DFDS A-S präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

DFDS A-S stellt voraussichtlich am 19.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -3,995 DKK. Das entspräche einem Gewinn von 17,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -4,830 DKK erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Plus von 0,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 7,23 Milliarden DKK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,20 Milliarden DKK umgesetzt.

Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -5,830 DKK je Aktie, gegenüber 9,68 DKK je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 31,03 Milliarden DKK fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 29,75 Milliarden DKK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at