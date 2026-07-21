Erste Schätzungen: DHL Group (ex Deutsche Post) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

DHL Group (ex Deutsche Post) öffnet voraussichtlich am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,922 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,720 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Plus von 6,08 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 21,03 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 19,83 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 18 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 3,46 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 3,09 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt von insgesamt 85,45 Milliarden EUR aus im Gegensatz zu 82,86 Milliarden EUR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at