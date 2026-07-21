DHL Group Aktie
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
|Bilanz ante portas
|
21.07.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: DHL Group (ex Deutsche Post) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
DHL Group (ex Deutsche Post) öffnet voraussichtlich am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.
Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,922 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,720 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Plus von 6,08 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 21,03 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 19,83 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 18 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 3,46 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 3,09 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt von insgesamt 85,45 Milliarden EUR aus im Gegensatz zu 82,86 Milliarden EUR Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|13.07.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|09.07.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|08.07.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08.07.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|08.07.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|13.07.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|09.07.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|08.07.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08.07.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|08.07.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|08.07.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08.07.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|08.07.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|07.07.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.06.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.07.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|09.07.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|08.07.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|08.07.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|03.07.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|56,20
|0,50%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt fester -- DAX letztlich wenig bewegt -- US-Börsen schließen schwächer -- Asiens Börsen zum Handelsende im Plus - Nikkei pausiert
Während der heimische Aktienmarkt am Montag leicht zulegte, war beim deutschen Leitindex kaum Bewegung zu sehen. An den US-Börsen waren Verluste zu sehen. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenstart mit grünen Vorzeichen.