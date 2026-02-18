Erste Schätzungen: DHL Group (ex Deutsche Post) (spons ADRs) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

DHL Group (ex Deutsche Post) (spons ADRs) äußert sich voraussichtlich am 05.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

4 Analysten schätzen, dass DHL Group (ex Deutsche Post) (spons ADRs) für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,16 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,01 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz gehen 5 Analysten von einem Zuwachs von 7,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 25,96 Milliarden USD gegenüber 24,22 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 19 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,60 USD, gegenüber 3,09 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 17 Analysten durchschnittlich auf 97,44 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 91,06 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at