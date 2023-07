Erste Schätzungen: DHL Group (ex Deutsche Post) (spons ADRs) stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

DHL Group (ex Deutsche Post) (spons ADRs) wird voraussichtlich am 01.08.2023 die Bücher zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,897 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,19 USD je Aktie vermeldet.

5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 3,68 Prozent auf 23,53 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 24,43 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 3,74 USD, gegenüber 4,58 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 95,57 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 99,81 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at