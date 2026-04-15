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15.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: DHL Group (ex Deutsche Post) (spons ADRs) zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

DHL Group (ex Deutsche Post) (spons ADRs) wird sich voraussichtlich am 30.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,400 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 21,21 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,330 USD je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 23,82 Milliarden USD – ein Plus von 8,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DHL Group (ex Deutsche Post) (spons ADRs) 21,90 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Die Erwartungen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,89 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,74 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 17 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 98,69 Milliarden USD, gegenüber 93,51 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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