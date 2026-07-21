Erste Schätzungen: DHL Group (ex Deutsche Post) (spons ADRs) zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

DHL Group (ex Deutsche Post) (spons ADRs) präsentiert in der voraussichtlich am 05.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,545 USD aus. Im letzten Jahr hatte DHL Group (ex Deutsche Post) (spons ADRs) einen Gewinn von 0,410 USD je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll DHL Group (ex Deutsche Post) (spons ADRs) in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,69 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 24,20 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 22,47 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 17 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,99 USD, gegenüber 1,74 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 16 Analysten im Durchschnitt 98,40 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 93,51 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at