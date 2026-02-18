Erste Schätzungen: DHL Group (ex Deutsche Post) stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Das erwarten Analysten von der Quartalsbilanz von DHL Group (ex Deutsche Post).

DHL Group (ex Deutsche Post) stellt voraussichtlich am 05.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 5 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,01 EUR je Aktie gegenüber 0,950 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

6 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 22,43 Milliarden EUR – das würde einem Abschlag von 1,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 22,70 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 20 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,08 EUR im Vergleich zu 2,86 EUR im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 18 Analysten durchschnittlich bei 83,55 Milliarden EUR, gegenüber vorherig erwirtschafteten 84,19 Milliarden EUR.

Redaktion finanzen.at