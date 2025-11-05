Erste Schätzungen: Diagnostyka Spolka Akcyjna Registered gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Diagnostyka Spolka Akcyjna Registered wird voraussichtlich am 20.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 7,44 PLN aus. Im letzten Jahr hatte Diagnostyka Spolka Akcyjna Registered einen Gewinn von 1,47 PLN je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 24,84 Prozent auf 603,6 Millionen PLN. Im Vorjahresviertel hatte Diagnostyka Spolka Akcyjna Registered noch 483,5 Millionen PLN umgesetzt.

Die Schätzungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 8,10 PLN. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 6,62 PLN einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 2,39 Milliarden PLN aus, nachdem im Vorjahr 1,95 Milliarden PLN erwirtschaftet worden waren.

