Erste Schätzungen: Dialogue Health Technologies präsentiert Quartalsergebnisse

Dialogue Health Technologies präsentiert in der voraussichtlich am 21.03.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2022 endete.

Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,060 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Dialogue Health Technologies noch ein Verlust pro Aktie von -0,110 CAD in den Büchern gestanden.

8 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 24,9 Millionen CAD – das würde einem Zuwachs von 31,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 18,9 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 9 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,361 CAD, gegenüber -4,480 CAD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt 92,1 Millionen CAD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 68,1 Millionen CAD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at