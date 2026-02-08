Diamondback Energy Aktie

Diamondback Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J6Y4 / ISIN: US25278X1090

08.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Diamondback Energy mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Diamondback Energy präsentiert voraussichtlich am 23.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

29 Analysten schätzen im Schnitt, dass Diamondback Energy im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,04 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 3,67 USD je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend erwarten 21 Analysten eine Verringerung von 11,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 3,29 Milliarden USD gegenüber 3,71 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 30 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 12,57 USD im Vergleich zu 15,53 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 15,06 Milliarden USD, gegenüber 11,07 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

