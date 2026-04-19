Diamondback Energy Aktie
WKN DE: A1J6Y4 / ISIN: US25278X1090
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19.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Diamondback Energy präsentiert Quartalsergebnisse
Diamondback Energy präsentiert in der voraussichtlich am 04.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
In Sachen EPS gehen 29 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,57 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Diamondback Energy noch 4,83 USD je Aktie eingenommen.
22 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 7,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,05 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Diamondback Energy für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 3,75 Milliarden USD aus.
Für das Fiskaljahr rechnen 30 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 16,72 USD, gegenüber 5,73 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 24 Analysten durchschnittlich auf 16,26 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 15,03 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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