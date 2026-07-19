Erste Schätzungen: Diamondback Energy zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Diamondback Energy äußert sich voraussichtlich am 03.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

26 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,09 USD. Im Vorjahresquartal waren 2,38 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 20 Analysten einen Zuwachs von 33,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 4,91 Milliarden USD gegenüber 3,68 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 26 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 18,73 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 5,73 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 21 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 17,63 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 15,03 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at