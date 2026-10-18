Erste Schätzungen: Diamondback Energy zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Diamondback Energy lässt sich voraussichtlich am 02.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Diamondback Energy die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 29 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 5,45 USD je Aktie gegenüber 3,51 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 22 Analysten einen Zuwachs von 19,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 4,68 Milliarden USD gegenüber 3,92 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 30 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 22,13 USD aus. Im Vorjahr waren 5,73 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 22 Analysten im Durchschnitt 19,22 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 15,03 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at