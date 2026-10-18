Diamondback Energy Aktie
WKN DE: A1J6Y4 / ISIN: US25278X1090
|
18.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Diamondback Energy zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Diamondback Energy lässt sich voraussichtlich am 02.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Diamondback Energy die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Prognosen von 29 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 5,45 USD je Aktie gegenüber 3,51 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Den Umsatz betreffend erwarten 22 Analysten einen Zuwachs von 19,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 4,68 Milliarden USD gegenüber 3,92 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 30 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 22,13 USD aus. Im Vorjahr waren 5,73 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 22 Analysten im Durchschnitt 19,22 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 15,03 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Diamondback Energy Inc
|
06:21
|Erste Schätzungen: Diamondback Energy zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
16.10.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
|
16.10.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
16.10.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 verbucht am Freitagnachmittag Abschläge (finanzen.at)
|
16.10.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 gibt nach (finanzen.at)
|
16.10.26
|S&P 500-Papier Diamondback Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Diamondback Energy von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
13.10.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
13.10.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 legt nachmittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
Analysen zu Diamondback Energy Inc
Aktien in diesem Artikel
|Diamondback Energy Inc
|181,36
|4,19%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schließt leichter -- ATX und DAX verabschieden sich deutlich höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.