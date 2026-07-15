Erste Schätzungen: Diamondrock Hospitality mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Diamondrock Hospitality stellt voraussichtlich am 30.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,215 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,180 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

9 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 2,69 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 305,7 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Diamondrock Hospitality für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 313,9 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,549 USD, gegenüber 0,440 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 1,14 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,12 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at