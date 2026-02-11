Erste Schätzungen: Diamondrock Hospitality verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Diamondrock Hospitality lädt voraussichtlich am 26.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,077 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,070 USD je Aktie vermeldet.

9 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 2,03 Prozent auf 273,4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 279,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,416 USD, gegenüber 0,180 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt 1,12 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 1,13 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at