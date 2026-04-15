Erste Schätzungen: Diamondrock Hospitality vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Diamondrock Hospitality wird voraussichtlich am 30.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,035 USD je Aktie gegenüber 0,040 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 9 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 256,5 Millionen USD aus – eine Steigerung von 0,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Diamondrock Hospitality einen Umsatz von 254,9 Millionen USD eingefahren.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,532 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,440 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 11 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,15 Milliarden USD, gegenüber 1,12 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at