Erste Schätzungen: Diana Shipping öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Diana Shipping wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 26.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,003 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Diana Shipping noch ein Gewinn pro Aktie von 0,020 USD in den Büchern gestanden.

2 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 51,6 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 9,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 57,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 2 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,003 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 0,050 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 203,8 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 228,2 Millionen USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at