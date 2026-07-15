Diana Shipping Aktie

Diana Shipping für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0D9BX / ISIN: MHY2066G1044

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15.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Diana Shipping zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Diana Shipping wird voraussichtlich am 30.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,020 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 54,6 Millionen USD aus – eine Minderung von 0,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Diana Shipping einen Umsatz von 54,7 Millionen USD eingefahren.

2 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,395 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,110 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 231,5 Millionen USD, gegenüber 213,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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