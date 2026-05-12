Erste Schätzungen: Dicks Sporting Goods gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Dicks Sporting Goods wird voraussichtlich am 27.05.2026 das Zahlenwerk zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 21 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 2,86 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 3,24 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Dicks Sporting Goods in dem im April abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 59,28 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 17 Analysten durchschnittlich bei 5,06 Milliarden USD im Vergleich zu 3,17 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Die Prognosen von 23 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 14,28 USD, gegenüber 9,97 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 20 Analysten durchschnittlich 22,32 Milliarden USD im Vergleich zu 17,22 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at