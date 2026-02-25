Erste Schätzungen: Dicks Sporting Goods öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Dicks Sporting Goods veröffentlicht voraussichtlich am 12.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 21 Analysten von einem Gewinn von 3,02 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 3,62 USD je Aktie erzielt worden.

16 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 56,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 3,89 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 6,08 Milliarden USD aus.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 23 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 12,78 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 14,05 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt von insgesamt 17,06 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 13,44 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at