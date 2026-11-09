09.11.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Dicks Sporting Goods präsentiert Quartalsergebnisse

Dicks Sporting Goods wird sich voraussichtlich am 24.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.10.2026 beendeten Quartals äußern.

25 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,42 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,860 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 21 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 21,76 Prozent auf 5,07 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Dicks Sporting Goods noch 4,17 Milliarden USD umgesetzt.

Insgesamt erwarten 28 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 11,46 USD je Aktie, gegenüber 9,97 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 24 Analysten durchschnittlich auf 22,08 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 17,22 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net

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