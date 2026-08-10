Dick's Sporting Goods Aktie
WKN: 662541 / ISIN: US2533931026
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10.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Dicks Sporting Goods stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Dicks Sporting Goods präsentiert in der voraussichtlich am 25.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.07.2026 endete.
21 Analysten schätzen, dass Dicks Sporting Goods für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,76 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 4,71 USD je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzungen von 18 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 5,65 Milliarden USD – ein Plus von 55,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Dicks Sporting Goods 3,65 Milliarden USD erwirtschaften konnte.
22 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 14,33 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 9,97 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 20 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 22,34 Milliarden USD, gegenüber 17,22 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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