Erste Schätzungen: Diebold Nixdorf legt Quartalsergebnis vor

Diebold Nixdorf stellt voraussichtlich am 29.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Diebold Nixdorf im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,10 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,330 USD je Aktie gewesen.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 923,1 Millionen USD – ein Plus von 0,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Diebold Nixdorf 915,2 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 5,49 USD je Aktie, gegenüber 2,54 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 3,89 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 3,81 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at