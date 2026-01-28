Diebold Nixdorf Aktie
WKN DE: A3EQW7 / ISIN: US2536512021
|
28.01.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Diebold Nixdorf präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Diebold Nixdorf präsentiert in der voraussichtlich am 12.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,61 USD. Dies würde einem Zuwachs von 973,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Diebold Nixdorf 0,150 USD je Aktie vermeldete.
Diebold Nixdorf soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,11 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 988,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 3 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 3,81 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es -0,440 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 3,82 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 3,75 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
