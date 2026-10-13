Diebold Nixdorf Aktie

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WKN DE: A3EQW7 / ISIN: US2536512021

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13.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Diebold Nixdorf stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Diebold Nixdorf wird voraussichtlich am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Diebold Nixdorf im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,31 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,11 USD je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal soll Diebold Nixdorf im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 971,7 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 945,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 2,80 Prozent gesteigert.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 5,37 USD je Aktie, gegenüber 2,54 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 3,89 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 3,81 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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