Erste Schätzungen: Digi International präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Digi International wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 04.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,548 USD gegenüber 0,270 USD im Vorjahresquartal.

Digi International soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 115,6 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 103,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 6 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,38 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,08 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 479,1 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 430,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at