Erste Schätzungen: Digi International stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Digi International wird voraussichtlich am 05.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,656 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,270 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Digi International in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,31 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 132,6 Millionen USD im Vergleich zu 107,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,45 USD, gegenüber 1,08 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 521,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 430,2 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at