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27.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Digi International stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Digi International stellt voraussichtlich am 11.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,764 USD gegenüber 0,260 USD im Vorjahresquartal.

5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 140,3 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 22,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 114,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,69 USD je Aktie, gegenüber 1,08 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 532,1 Millionen USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 430,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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