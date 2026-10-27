Digi International Aktie
WKN: 878008 / ISIN: US2537981027
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27.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Digi International stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Digi International stellt voraussichtlich am 11.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,764 USD gegenüber 0,260 USD im Vorjahresquartal.
5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 140,3 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 22,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 114,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,69 USD je Aktie, gegenüber 1,08 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 532,1 Millionen USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 430,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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