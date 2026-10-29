Digimarc Parent Aktie

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WKN DE: A427MG / ISIN: US25382K1007

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29.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Digimarc Parent stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Digimarc Parent präsentiert in der voraussichtlich am 12.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,370 USD. Das entspräche einem Gewinn von 2,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,380 USD erwirtschaftet wurden.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten eine Verringerung von 18,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 6,2 Millionen USD gegenüber 7,6 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,585 USD im Vergleich zu -1,490 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 27,7 Millionen USD, gegenüber 33,9 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion Finanzen.net

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