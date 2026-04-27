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27.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Digimarc stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Digimarc gibt voraussichtlich am 12.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,360 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 34,55 Prozent erhöht. Damals waren -0,550 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Digimarc soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,1 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 24,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -1,155 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -1,490 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 32,9 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 33,9 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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