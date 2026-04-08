Erste Schätzungen: Digital Realty Trust legt Quartalsergebnis vor

Digital Realty Trust wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 23.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

16 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,479 USD aus. Im letzten Jahr hatte Digital Realty Trust einen Gewinn von 0,270 USD je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz gehen 21 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,60 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 13,46 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Digital Realty Trust einen Umsatz von 1,41 Milliarden USD eingefahren.

Der Ausblick von 22 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,95 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,58 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 26 Analysten auf durchschnittlich 6,70 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 6,11 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at