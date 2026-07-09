Digital Realty Trust Aktie
WKN: A0DLFT / ISIN: US2538681030
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09.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Digital Realty Trust vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Digital Realty Trust stellt voraussichtlich am 23.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Schätzungen von 18 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,475 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Digital Realty Trust ein EPS von 2,94 USD je Aktie vermeldet.
22 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 10,81 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,49 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,65 Milliarden USD aus.
Die Erwartungen von 21 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,06 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 3,58 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 27 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 6,75 Milliarden USD, gegenüber 6,11 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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