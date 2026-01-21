Erste Schätzungen: Digital Realty Trust veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Digital Realty Trust wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 05.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

19 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,288 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,510 USD erwirtschaftet worden.

22 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 9,86 Prozent auf 1,58 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,44 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 21 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 3,70 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 1,62 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 27 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 6,05 Milliarden USD, gegenüber 5,55 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

